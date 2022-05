Mio marito chatta con un’altra. Cosa devo fare? (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono sposata da 15 anni e ho un figlio adolescente. Mio marito è sempre attaccato al telefono da un mese a questa parte, mi sono insospettita perché ha messo anche il blocco allo schermo e ho approfittato di un momento di distrazione e ho spiato i messaggi. Scopro che chatta con una mia “quasi amica”, ovvero una mamma di un compagno di classe di mio figlio con cui mi è capitato di uscire qualvolta, e con cui chiacchiero cordialmente se mi capita di incontrarci nell’ambito scolastico. Incazzatura a parte, dai messaggi capisco che finora ci sono state solo parole e non fatti, frasi allusive, doppi sensi e cretinate di questo genere. Ora, parlano di incontrarsi. Cosa faccio? Organizzo una bella sorpresa e mi presento anche io? Prendo a pizze in faccia mio marito e pure l’altra? Ho letto più volte la tua storia e le tue ... Leggi su dilei (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono sposata da 15 anni e ho un figlio adolescente. Mioè sempre attaccato al telefono da un mese a questa parte, mi sono insospettita perché ha messo anche il blocco allo schermo e ho approfittato di un momento di distrazione e ho spiato i messaggi. Scopro checon una mia “quasi amica”, ovvero una mamma di un compagno di classe di mio figlio con cui mi è capitato di uscire qualvolta, e con cui chiacchiero cordialmente se mi capita di incontrarci nell’ambito scolastico. Incazzatura a parte, dai messaggi capisco che finora ci sono state solo parole e non fatti, frasi allusive, doppi sensi e cretinate di questo genere. Ora, parlano di incontrarsi.faccio? Organizzo una bella sorpresa e mi presento anche io? Prendo a pizze in faccia mioe pure l’altra? Ho letto più volte la tua storia e le tue ...

