Maxi frode fiscale scoperta a Monterotondo: sequestrati beni per 18 milioni (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ scattato oggi il Maxi sequestro a Monterotondo disposto dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma nei confronti di tre persone. Queste ultime sono accusate e indagate per le ipotesi di reato di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ingente il valore dei beni sui quali sono scattati i sigilli: ben 18 milioni di euro. Evasione a Monterotondo e confisca per 18 milioni di euro Nel mirino dei Finanziari sono finiti beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie. Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, rappresenta la fine di un articolato controllo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ scattato oggi ilsequestro adisposto dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma nei confronti di tre persone. Queste ultime sono accusate e indagate per le ipotesi di reato di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ingente il valore deisui quali sono scattati i sigilli: ben 18di euro. Evasione ae confisca per 18di euro Nel mirino dei Finanziari sono finitimobili, immobili e disponibilità finanziarie. Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, rappresenta la fine di un articolato controllo ...

