Lukaku, furia sui social: «Nessuno deve provare a parlare per me» – FOTO

Romelu Lukaku è una furia sui social. L'attaccante del Chelsea risponde alle voci che stanno circolando sul suo conto Tramite una storia su Instagram, Romelu Lukaku ha risposto alle voci che stanno circolando sul suo conto in questo momento. IL MESSAGGIO – «Non permetterò mai a Nessuno di parlare per me. Ho tenuto la bocca chiusa e mi sono concentrato sull'aiutare la squadra e nel chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Quindi, se qualcuno là fuori sta provando a dire qualcosa riguardo me e il club, non lo faccia a mio nome». L'articolo proviene da Calcio News 24.

