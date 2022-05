Juventus, duro scontro tra Nedved e i giocatori: è successo negli spogliatoi! (Di venerdì 13 maggio 2022) Ancora brucia la sconfitta in Coppa Italia di mercoledì nelle zone della Continassa. Addirittura sembrerebbe che, a fine partita, Nedved sarebbe andato a muso duro negli spogliatoi contro allenatore e giocatori. Nedved Juventus AllegriA riportare l’accaduto è la Gazzetta dello Sport. In particolare, secondo il giornale, Nedved sarebbe andato a muso duro con alcuni giocatori e soprattutto con l’allenatore, Massimiliano Allegri, reo di aver sbagliato alcuni cambi. I giocatori, anche quelli che avevano in programma di fermarsi a Roma per gli Internazionali di tennis, sono invece rientrati tutti a Torino, anche se mercoledì e giovedì era previsto riposo. Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) Ancora brucia la sconfitta in Coppa Italia di mercoledì nelle zone della Continassa. Addirittura sembrerebbe che, a fine partita,sarebbe andato a musospogliatoi contro allenatore eAllegriA riportare l’accaduto è la Gazzetta dello Sport. In particolare, secondo il giornale,sarebbe andato a musocon alcunie soprattutto con l’allenatore, Massimiliano Allegri, reo di aver sbagliato alcuni cambi. I, anche quelli che avevano in programma di fermarsi a Roma per gli Internazionali di tennis, sono invece rientrati tutti a Torino, anche se mercoledì e giovedì era previsto riposo.

