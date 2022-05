Internazionali 2022, Djokovic è tornato quello vero: battuto Auger-Aliassime, è semifinale (Di venerdì 13 maggio 2022) Novak Djokovic vola in semifinale. Nella sessione serale del venerdì il numero uno del Mondo ha la meglio sul canadese Felix Auger Aliassime nel match valevole per i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Una partita divertente che ha entusiasmato il gremitissimo pubblico romano, ma il match lo ha portato a casa un Djokovic che sta piano piano ingranando le marce alte. Lo score finale recita 7-5 7-6(1) dopo due ore e nove minuti di partita. Domani sera, inizio alle 19:30, affronterà il norvegese Casper Ruud. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI PRIMO SET – Inizio di partita molto equilibrato con entrambi i giocatori che riescono a tenere i turni di servizio senza particolari patemi d’animo, almeno sino al 2-2. Nel quinto gioco invece ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Novakvola in. Nella sessione serale del venerdì il numero uno del Mondo ha la meglio sul canadese Felixnel match valevole per i quarti di finale degliBNL d’Italia. Una partita divertente che ha entusiasmato il gremitissimo pubblico romano, ma il match lo ha portato a casa unche sta piano piano ingranando le marce alte. Lo score finale recita 7-5 7-6(1) dopo due ore e nove minuti di partita. Domani sera, inizio alle 19:30, affronterà il norvegese Casper Ruud. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI PRIMO SET – Inizio di partita molto equilibrato con entrambi i giocatori che riescono a tenere i turni di servizio senza particolari patemi d’animo, almeno sino al 2-2. Nel quinto gioco invece ...

