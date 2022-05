Hellas Verona, lotta a due per Simeone: un club in Serie A! (Di venerdì 13 maggio 2022) Due big europee vanno in pressing su Simeone, l’attaccante dell’Hellas Verona è sempre più conteso. Simeone Siviglia NapoliOrmai Giovanni Simeone è sempre più lontano dal rinnovo con l’Hellas Verona. L’attaccante si è distinto durante quest’anno e si è ripreso molto di quello che aveva perso gli anni scorsi tra brutte prestazioni e digiuni dal gol. Ad oggi pare che più di tutti due squadre, una italiana e una spagnola, abbiano intenzione di ingaggiarlo per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da L’Arena infatti Siviglia e Napoli sarebbero in pressing sul Cholito. Gli spagnoli sarebbero anche disposti a superare i 20 milioni, mentre i partenopei mettono sul piatto 15-16 milioni, offerte ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) Due big europee vanno in pressing su, l’attaccante dell’è sempre più conteso.Siviglia NapoliOrmai Giovanniè sempre più lontano dal rinnovo con l’. L’attaccante si è distinto durante quest’anno e si è ripreso molto di quello che aveva perso gli anni scorsi tra brutte prestazioni e digiuni dal gol. Ad oggi pare che più di tutti due squadre, una italiana e una spagnola, abbiano intenzione di ingaggiarlo per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da L’Arena infatti Siviglia e Napoli sarebbero in pressing sul Cholito. Gli spagnoli sarebbero anche disposti a superare i 20 milioni, mentre i partenopei mettono sul piatto 15-16 milioni, offerte ...

Advertising

HellasLive : #VeronaTorino, venduti ad ora 12628 biglietti. Esauriti settori Curva Sud, Poltrone Est, Poltrone Ovest, Poltroniss… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Hellas Verona: a Peschiera tecnica e tattica per i gialloblù - infoitsport : Hellas-Torino, Juric per la prima volta a Verona da ex: «Un piacere tornare dove sono stato bene» - infoitsport : Le probabili formazioni di Hellas Verona-Torino: Berisha favorito su Milinkovic-Savic - fzola_ : Hellas-Torino, Juric per la prima volta a Verona da ex: «Un piacere tornare dove sono stato bene» -