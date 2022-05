Guerra in Ucraina, Conte: “Basta armi. Serve una strategia più elaborata”. Per il leader M5S va cercata una soluzione politica (Di venerdì 13 maggio 2022) “Gli ucraini andavano aiutati anche militarmente. L’Italia è ormai alla terza fornitura di armi insieme agli altri paesi Ue, ma siamo a due mesi e mezzo dal conflitto e credo che ora sia necessario maturare una più elaborata strategia”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza alla Stampa estera (qui il video) dedicata alla Guerra in Ucraina. Guerra in Ucraina, Conte: “Italia e Ue devono concentrare i propri sforzi verso una soluzione politica” “Credo che non solo l’Italia ma anche l’Ue – ha aggiunto il leader del Movimento cinque stelle, debba concentrare il suo ruolo e i suoi sforzi per il negoziato e l’indirizzo verso una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) “Gli ucraini andavano aiutati anche militarmente. L’Italia è ormai alla terza fornitura diinsieme agli altri paesi Ue, ma siamo a due mesi e mezzo dal conflitto e credo che ora sia necessario maturare una più”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, nel corso di una conferenza alla Stampa estera (qui il video) dedicata allainin: “Italia e Ue devono concentrare i propri sforzi verso una” “Credo che non solo l’Italia ma anche l’Ue – ha aggiunto ildel Movimento cinque stelle, debba concentrare il suo ruolo e i suoi sforzi per il negoziato e l’indirizzo verso una ...

