Gragnano | truffa 77enne spacciandosi per il nipote | arrestato

(Di venerdì 13 maggio 2022) Un 19enne già noto alle forze dell’ordine, napoletano del rione Materdei, è finito in manette per aver sottratto a un’anziana diben 1.600 euro. E’ stato bloccato dai carabinieri mentre contava il denaro, ben 1600 euro, appena ricevuti da unaingannata da una telefonata con la quale un sedicentele chiedeva di

Cronache Campania

... già noto alle Forze dell'Ordine e ritenuto contiguo al clan Di Martino di, poiché ... Finto assistente di un avvocato, la nuovaagli anziani Il tentato raggiro con la richiesta di mille ...Durante le operazioni i militari dell'Arma di, coordinato dal maresciallo Angelo Disanto, ...del finto avvocato, anziana recupera i 500 euro A Napoli, dopo essere stata ingannata ha ... Gragnano, truffa anziana: arrestato 19enne del rione Materdei Approfitta dell’amore di una nonna per suo nipote. 19enne arrestato dai Carabinieri per una truffa a Gragnano. Un reato orribile ma che non passa di moda la truffa ai danni di anziani, con un elemento ...Un reato orribile ma che non passa di moda la truffa ai danni di anziani, con un elemento significativo legato all’età dei malviventi che si sta abbassando notevolmente. Siamo a ...