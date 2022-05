Governo | agenda impegni internazionali Draghi | a fine giugno vertice Nato

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Un'fitta diper il presidente Marionelle prossime settimane. Mercoledì 18 maggio alle ore 11.30, il presidente del Consiglio riceverà a palazzo Chigi la Prima Ministra della Repubblica di Finlandia, Sanna Marin. Lunedì 23 maggio è fissato l'incontro con il Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria, Kiril Petkov e martedì 24 maggio ci sarà una colazione con il Primo Ministro della Repubblica di Macedonia del Nord, Dimitar Kovachevski. Giovedì 26 maggio a Roma l'incontro con il Presidente della Repubblica d'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in occasione della Visita di Stato in Italia. Lunedì 30 e Martedì 31 maggio, il premiersarà a Bruxelles per il Consiglio Europeo Straordinario incentrato su energia, Ucraina e difesa. Martedì 7 ...

Roma, 13 mag. Un'agenda fitta di impegni internazionali per il presidente Mario Draghi nelle prossime settimane. Mercoledì 18 maggio alle ore 11.30, il presiden ...Dobbiamo procedere rapidamente con l'agenda di riforme concordata con l'Unione Europea, per non perdere accesso ai finanziamenti e superare le fragilità strutturali che hanno rallentato la crescita de ...