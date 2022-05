Advertising

Gen-Juv 2:1 L'immenso cuore della Nord spinge il Genoa alla vittoria: sotto 1:0 ( gran gol di destro di Dybala) par… Genoa, Yeboah: 'Niente gol finora? Non mi pesa': Intervistato qualche giorno fa dalla testata austriaca Kronen Zeit… Genoa, più Yeboah che Destro: Blessin pronto a cambiare l`attacco a Napoli Genoa, più Yeboah che Destro: Blessin pronto a cambiare l'attacco a Napoli Nella sfida con la Juventus il centrocampista tedesco e l'attaccante italiano hanno risposto all'appello.

Nelil dubbio più grande di Blessin riguarda l'attacco: al momento Destro appare in leggero vantaggio su, con Ekuban, Amiri e Portanova alle sue spalle. Ecco i due probabili undici ...Tutto confermato dietro con Di Lorenzo a destra e la coppia Rrahmani - Koulibaly al centro, ... compresa la punta centrale dato chepuò ancora scalzare Destro. In difesa Criscito c'è ...Scelte di formazione delineate in casa Genoa. Davanti a Sirigu pronti Hefti ... Portanova e Melegoni si giocano due maglie sulle fasce. In avanti Yeboah in pole per partire dal 1’ e fare staffetta con ...Il Genoa si prepara ad una gara vitale: quella di domenica contro il Napoli. In vista della sfida, Blessin potrebbe pensare di cambiare qualcosa in attacco. È il momento della verità per il Genoa.