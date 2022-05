Finlandia e Svezia nella Nato | colpo di scena | Erdogan dice di no

(Di venerdì 13 maggio 2022) Eccola, la mossa che non ti aspetti. O forse sì. La Russia ci aveva sperato che il frontenon fosse così unito nell’accettare la richiesta di adesione da parte dellae della. Mosca guardava a Ankara e Ankara ha risposto. Il sultano, che nelle prime settimane di guerra si era speso per cercare un accordo di pace tra Russia e Ucraina, chiude la porta in faccia alla premier finlandese: la Turchia è contraria all’ingressodei due Paesi scandinavi e potrebbe far valere il suo diritto di veto. Cosa significa? Significa che lo “schiaffo” auspicato da molti ai danni dello Zar potrebbe non verificarsi. Lovamo ieri: per confermare la scelta atlantica è necessario che tutte le capitali già membri dellasi dicano ...

Advertising

demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - DavidPuente : Titolo: 'Distacco dalla realtà' Annessione: 'Atto con cui uno stato amplia il proprio territorio estendendo la pro… - GiovaQuez : Oltre alla Finlandia, anche la Svezia è pronta a chiedere l'ingresso nella #NATO e, in base al calendario parlament… - R_LoMonaco : Oggi Giuseppe #Conte ci delizia con la stessa posizione di #Erdogan su #Finlandia e #Svezia nella #NATO Ora attend… - achillegiardina : RT @mentecritica: La pace è lontana. È iniziata una fase dagli esiti molto incerti che dovrà trovare prima o poi risoluzione in passaggi ch… -

: The Rasmus ha portato il brano Jezebel. Estonia: Stefan ha intonato Hope. Australia: Sheldon Riley ha intonato Not the same.: Cornelia Jakobs ha cantato Hold me closer. Romania: WRS ..."Stiamo seguendo con attenzione gli sviluppi riguardo, ma non abbiamo un'opinione favorevole ", ha detto Erdogan ai reporter. La domanda dinon è stata ancora ...Ankara potrebbe porre il veto all’ingresso dei due paesi. “Stiamo seguendo attentamente gli sviluppi riguardanti Svezia e Finlandia, ma non siamo ...Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha detto che il suo Paese non vede con favore l'entrata dei due Paesi nordici nella Nato, ventilando dunque l'ipotesi che la Turchia usi il suo potere di veto ...