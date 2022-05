Covid, Rt e incidenza in calo. Scendono anche i ricoveri – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 13 maggio 2022) Il report settimanale sui dati Covid diffuso dall’Istituto Superiore di sanità oggi, 13 maggio, registra una tendenza in calo su quasi tutti i fronti. Nel periodo dal 6 al 12 maggio il tasso di incidenza ha subìto una diminuzione: da 559 ogni 100 mila abitanti di 7 giorni fa si è passati a 458 positivi ogni 100 mila abitanti. Il valore più elevato si registra in Abruzzo con 766,9 casi per 100 mila abitanti; Molise con 621,8 e Umbria con 602,8. anche per l’indice Rt gli esperti segnalano una curva in discesa: nel periodo 20 aprile- 3 maggio, il valore calcolato sui positivi sintomatici è stato pari a 0,96, un dato stabile rispetto alla settimana precedente. «La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile (13% vs 12% la scorsa settimana). anche la ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Il report settimanale sui datidiffuso dall’Istituto Superiore di sanità oggi, 13 maggio, registra una tendenza insu quasi tutti i fronti. Nel periodo dal 6 al 12 maggio il tasso diha subìto una diminuzione: da 559 ogni 100 mila abitanti di 7 giorni fa si è passati a 458 positivi ogni 100 mila abitanti. Il valore più elevato si registra in Abruzzo con 766,9 casi per 100 mila abitanti; Molise con 621,8 e Umbria con 602,8.per l’indice Rt gli esperti segnalano una curva in discesa: nel periodo 20 aprile- 3 maggio, il valore calcolato sui positivi sintomatici è stato pari a 0,96, un dato stabile rispetto alla settimana precedente. «La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile (13% vs 12% la scorsa settimana).la ...

