'Corea del Nord pronta per nuovo test nucleare'. L'allarme lanciato da Seul (Di venerdì 13 maggio 2022) Kim Jong Un Pechino, 13 maggio 2022 - La Corea del Nord "sembra pronta per un nuovo test nucleare": è l'allarme lanciato da un funzionario dell'Ufficio presidenziale di Seul, citato dalla Yonhap.

