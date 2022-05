Combined Pula 5: Weis in finale, Chiesa in "semi" (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 25enne bolzanino all'atto conclusivo del 25mila dollari sardo. La giocatrice di Trento cerca di raggiungere il connazionale passando dalle semifinali Leggi su federtennis (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 25enne bolzanino all'atto conclusivo del 25mila dollari sardo. La giocatrice di Trento cerca di raggiungere il connazionale passando dalle semifinali

Combined Pula 5: Weis in finale, Chiesa in semifinale FIT Lokoli concede il bis al Forte Village Per la seconda volta in tre settimane il francese vince l'Itf maschile che si disputa a Pula. Nel femminile, successo per Arantxa Rus ... Itf Pula, semifinale amara per Fausto Tabacco. In finale il francese Lokoli È giunta alle battute conclusive la terza settimana del 2022 di tennis professionistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, palcoscenico di un evento ITF combined, con due tornei da 25mila dollar ... Per la seconda volta in tre settimane il francese vince l'Itf maschile che si disputa a Pula. Nel femminile, successo per Arantxa Rus ...È giunta alle battute conclusive la terza settimana del 2022 di tennis professionistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, palcoscenico di un evento ITF combined, con due tornei da 25mila dollar ...