Cagnolina trovata legata a un idrante perché i padroni non potevano più prendersene cura (Di venerdì 13 maggio 2022) È sempre straziante quando qualcuno abbandona il proprio animale domestico. Anche nell'eventualità che non ci si possa più occupare di lui/lei, è nostra responsabilità cederlo a un canile o trovargli una nuova casa. Ma una foto diventata virale online mostra una Cagnolina lasciata legata a un idrante dai suoi ex padroni. Grazie al cielo ora la piccola è in buone mani. La Cagnolina, che hanno chiamato Baby Girl, era legata a un idrante giallo a Green Bay, in Wisconsin. Secondo WFRV Local 5, assieme alla Cagnolina c'erano un biglietto che spiegava che i padroni non potevano più occuparsi di lei e uno zaino pieno di giochi e cibo. È chiaro che i padroni avessero i loro motivi e credessero di ...

