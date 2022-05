Bitcoin continua a perdere: paura per il suo crollo, mai così basso da circa un anno (Di venerdì 13 maggio 2022) Il valore del Bitcoin scende sotto i 30.000 dollari, che segna il peggior risultato registrato dall’Estate del 2021, dopo aver toccato il suo massimo storico solo lo scorso Novembre con il picco vicino ai 70.000 dollari: le oscillazioni della moneta digitale continuano ad essere vertiginose. Il nuovo crollo del Bitcoin è il più significato calo di valore dallo scorso Luglio 2021 – ComputerMagazine.itIn soli sei mesi, il calo del valore del Bitcoin è stato vertiginoso ed ha superato il 50%, passando dai 70.000 dollari dello scorso Novembre ai 29.400 di queste settimane. Dopo aver visto sfumare inesorabilmente le previsioni di raggiungere addirittura quota 100.000 entro la fine dello scorso anno, ora i possessori della moneta digitale cercano di comprendere i motivi degli scossoni ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Il valore delscende sotto i 30.000 dollari, che segna il peggior risultato registrato dall’Estate del 2021, dopo aver toccato il suo massimo storico solo lo scorso Novembre con il picco vicino ai 70.000 dollari: le oscillazioni della moneta digitaleno ad essere vertiginose. Il nuovodelè il più significato calo di valore dallo scorso Luglio 2021 – ComputerMagazine.itIn soli sei mesi, il calo del valore delè stato vertiginoso ed ha superato il 50%, passando dai 70.000 dollari dello scorso Novembre ai 29.400 di queste settimane. Dopo aver visto sfumare inesorabilmente le previsioni di raggiungere addirittura quota 100.000 entro la fine dello scorso, ora i possessori della moneta digitale cercano di comprendere i motivi degli scossoni ...

