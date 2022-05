Anticiclone africano Hannibal domina nel weekend | il meteo

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) –o Annibale, condottiero cartaginese famoso per la traversata dei Pirenei e delle Alpi con gli elefanti verso Roma: l’omonimo campo anticiclonico percorre la stessa strada e per questo prende il nome del condottiero ‘tunisino’, la lettera A di Annibale indica anche la prima forte ondata di caldo del 2022. In queste ore, infatti, dalla Tunisia e dall’Algeria correnti calde si dirigono verso l’Italia passando anche su Spagna e Francia con valori termici elevati: siamo già 8 gradi oltre la media del periodo ed il picco del caldoè atteso Martedì prossimo. Arriveremo ben oltre i 32-33°C soprattutto sul Nord Italia, ma il caldo si espanderà durante ilanche verso le regioni centro-meridionali. Se fossimo stati in agosto, quando i mari sono già caldi, con questa configurazione avremmo toccato i ...