Ucraina | Onu | Uccisi 3 496 civili da inizio guerra

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato 7.256 vittime civili, fra morti e feriti, in Ucraina a seguito della guerra con la Russia. In particolare, l'Onu ha potuto confermare 3.496 morti e 3.760 feriti dal 24 febbraio alla mezzanotte del 10 maggio. Tuttavia, l'organizzazione sottolinea che in occasione dell'aggressione russa contro l'Ucraina e la violazione del diritto internazionale, l'ONU si è dimostrata una sorpresa con questa decisione consensuale.