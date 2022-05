Tentato femminicidio a Padova | per soggetti del genere | parlare di rieducazione è fuori luogo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ho ascoltato con attenzione le sincere parole di una funzionaria, non so se della locale auslna o afferente alla municipalità, mentre commentava il tragico fatto avvenuto nel quartiere Arcella di, dove Stefano Fattorelli avrebbedi uccidere la ex compagna con diverse coltellate. La signora intervistata, mettendoci coraggiosamente la faccia, dice al giornalista che in questo frangente “non avrebbero funzionato i sistemi di”. Su questo mio spazio mi sono già occupato di questi uomini, premurandomi di approfondirne la struttura clinica che ne motiva l’agire assassino. Nella parole della suddetta, come in quelle di altri giuristi ed operatori sociali sentiti in radio e televisione su questa tragedia, emerge quel vulnus nell’apparato legislativo e legale che necessità di un integrazione ...