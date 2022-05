Padel e tennis, due sport simili ma non troppo: le differenze (Di giovedì 12 maggio 2022) Una diffusione incredibile quella del Padel in Italia, con tanti nuovi appassionati in arrivo soprattutto dal mondo del tennis. Non pochi gli stessi ex professionisti o allenatori vicini al fratello maggiore del Padel che puntano ora sul nuovo sport del momento, trovando notevole fortuna. Noto il caso di Roberta Vinci, con importanti risultati fin dal suo esordio a Madrid nel primo torneo del World Padel Tour. Una nuova frontiera così il Padel, guardata con interesse tanto dalle vecchie stelle del tennis, quanto dagli ammiratori di questo sport, ora infervorati giocatori amatoriali. Un’attività che del resto ben si accosta alle manifestazioni di tennis, il Padel, grande novità degli Internazionali BNL d’Italia, con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Una diffusione incredibile quella delin Italia, con tanti nuovi appassionati in arrivo soprattutto dal mondo del. Non pochi gli stessi ex professionisti o allenatori vicini al fratello maggiore delche puntano ora sul nuovodel momento, trovando notevole fortuna. Noto il caso di Roberta Vinci, con importanti risultati fin dal suo esordio a Madrid nel primo torneo del WorldTour. Una nuova frontiera così il, guardata con interesse tanto dalle vecchie stelle del, quanto dagli ammiratori di questo, ora infervorati giocatori amatoriali. Un’attività che del resto ben si accosta alle manifestazioni di, il, grande novità degli Internazionali BNL d’Italia, con il ...

