Optimist, a Gaeta le fasi finali per le selezioni ai team italiani (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo l'appuntamento di Ragusa, seconda e decisiva tappa a Gaeta, per le selezioni dei team italiani che prenderanno parte ai campionati europei e mondiali di classe Optimist. Sarà tutto o niente: 120 ragazzi sono attesi da un test strategico ma allo stesso tempo molto emozionante. Tutto aperto alle selezioni della classe Optimist Dodici potenziali prove che si aggiungeranno alle 9 già svolte a Ragusa: tuttavia, solo con la dodicesima regata iscritta in classifica entrerà il secondo e ultimo scarto. Questo significa che sarà fondamentale rimanere concentrati e non perdersi d'animo fino alla fine, in quanto qualsiasi errore peserà tantissimo sulla classifica finale. Giovedì e venerdì si regaterà per batterie, che serviranno a stabilire, in un massimo di sei prove, le ...

