Oggi è un altro giorno, Laura Freddi senza freni su Sonia Bruganelli: "Io per lei non …" (Di giovedì 12 maggio 2022) Si è raccontata senza freni a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 2. Di chi stiamo parlando? Della celebre showgirl Laura Freddi che ha colto l'occasione per parlare della sua vita privata e professionale facendo anche riferimento agli anni trascorsi al fianco del noto conduttore italiano Paolo Bonolis. Laura Freddi ospite di Oggi è un altro giorno Diversi sono gli artisti che puntata dopo puntata sono soliti susseguirsi all'interno dello studio televisivo di Oggi è un altro giorno. E tra questi ecco che vi troviamo anche la nota showgirl italiana Laura Freddi

