Meteo: in arrivo Hannibal, l'anticiclone africano che farà salire le temperature (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Hannibal, il cosiddetto Cammello Meteorologico, come viene definito in Meteorologia l'anticiclone africano, interesserà l'Italia da Nord a Sud almeno fino al 20-22 maggio con valori termici elevati. La prossima settimana potrebbe essere ancora più calda, con valori record al Nord-Ovest, ma questa tendenza è ancora da confermare. L'alta pressione sul Mediterraneo presenta attualmente un asse direzione Sud-Ovest Nord-Est esteso dal Marocco alla Toscana, mentre un'area depressionaria staziona ancora tra Libia ed Egitto, portando forti temporali nel Sahara. Questa configurazione causa in Italia massime più calde di 5-7 C al Nord rispetto al Sud, ancora localmente sotto media climatica. Da venerdì l'alta pressione si espanderà anche verso le regioni meridionali, lasciando un po' più scoperto il ... Leggi su agi (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI -, il cosiddetto Cammellorologico, come viene definito inrologia l', interesserà l'Italia da Nord a Sud almeno fino al 20-22 maggio con valori termici elevati. La prossima settimana potrebbe essere ancora più calda, con valori record al Nord-Ovest, ma questa tendenza è ancora da confermare. L'alta pressione sul Mediterraneo presenta attualmente un asse direzione Sud-Ovest Nord-Est esteso dal Marocco alla Toscana, mentre un'area depressionaria staziona ancora tra Libia ed Egitto, portando forti temporali nel Sahara. Questa configurazione causa in Italia massime più calde di 5-7 C al Nord rispetto al Sud, ancora localmente sotto media climatica. Da venerdì l'alta pressione si espanderà anche verso le regioni meridionali, lasciando un po' più scoperto il ...

