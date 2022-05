LuLù Selassié dà appuntamento ai fan | Ecco dove e quando

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 12 maggio 2022)ha svelatosabato 14 maggio incontrerà i fan. La princess farà una serata in un locale. Scopriamoincontrarla Dopo la rottura con Manuel Bortuzzo,si sta concentrando sul lavoro. Tra le sue Instagram stories pubblica di volta in volta i nuovi progetti che la riguardano, ma anche momenti di quotidianità che la riguardano. Proprio in queste ore ha condiviso con i fan un eventola princess sarà protagonista. Ormai da due settimane è terminata la sua relazione con il nuotatore e la princess è stata giù di morale, così come ha raccontato la sorella Clarissa chiedendo ai fan di supportarla. “Oggi sto un po’ così. Devo ammettere che sono amareggiata e pensierosa, in verità sto così da un po’ di giorni. Penso tanto a tante cose e ho ...