Advertising

Luxgraph : Tottenham-Arsenal 3-0: Conte trionfa nella sfida Champions - AgoraMagazLatin : L'Inter trionfa in Coppa Italia, 4-2 alla Juventus - mr_kubra : RT @EA_FIFA_Italia: ?????? CAMPIONI @Inter trionfa nella Finale di #CoppaItaliaFrecciarossa e si aggiudica il secondo titolo stagionale ?? @S… - Radiopescara : L'Inter trionfa in Coppa Italia, 4-2 alla Juventus - luke_storelli : RT @EA_FIFA_Italia: ?????? CAMPIONI @Inter trionfa nella Finale di #CoppaItaliaFrecciarossa e si aggiudica il secondo titolo stagionale ?? @S… -

Nel secondo tempo non accade più nulla e l'può così festeggiare il secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa italiana conquistata lo scorso gennaio, sempre ai danni della Juventus. AGIDal leader della Lega, rossonero sfegatato, non una parola in vista del rush finale di campionato: una pretattica ...Intervistato da fcinter1908.it, il noto presentatore e tifoso dell'Inter, Paolo Bonolis, ha parlato del trionfo in Coppa Italia e della corsa scudetto ancora viva. “Una Coppa bellissima, vinta contro ...A Inzaghi verrà rinnovato il contratto fino al 2025, dovrà però accettare un mercato in forte attivo. Dopo il trionfo al veleno in Coppa. La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rasseg ...