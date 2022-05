Leonardo investe nel machine learning per aumentare la sicurezza informatica

Advertising

startzai : RT @CircolarMenteNS: ?? Guidata dai principi dell’#economiacircolare e rigenerativa, Regeneration_VC focalizzerà i propri investimenti sulle… - CircolarMenteNS : ?? Guidata dai principi dell’#economiacircolare e rigenerativa, Regeneration_VC focalizzerà i propri investimenti su… - Giornaleditalia : Alessandro Profumo (Leonardo): 'Investiamo circa 1,8 mld in Ricerca e Sviluppo. Il mondo cyber è un dominio della d… - GianfrancoGasb1 : RT @palmiottid: A #grottaglie #taranto si investe sul #futuro la #nuova #prospettiva dei #droni #ricerca #tecnologia #sviluppo #satelliti #… - palmiottid : A #grottaglie #taranto si investe sul #futuro la #nuova #prospettiva dei #droni #ricerca #tecnologia #sviluppo… -

... referente scientifico del progetto per l'Università di Foggia: "L'Università di Foggianel ...Cavalieri - . Per due settimane studenti e docenti, architetti e designer, esperti di ...D'altra parte, come ha ricordato durante un punto stampa con i giornalisti,in ricerca e sviluppo il 13 per cento del suo fatturato, e continuerà ad investire in maniera importante ...Il Pd investe sui giovanissimi. Molti gli under 30 candidati ai ... Alessio Dolfi, Alessia Paoli, Leonardo Nesti per Pistoia e Bruno Leka, candidato su Quarrata, mettono in cima alla lista delle ...Nella Motor Valley fabbrica vetture da sogno per i più ricchi del mondo. L’inventore della Zonda e della Huayra rilancia con il fondo Pif ...