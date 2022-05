La Range Rover Sport è ancora più audace | se possibile

(Di giovedì 12 maggio 2022) La nuovaha fatto il suo debutto globale dando spettacolo. Con al volante Jessica Hawkins, ovvero la stunt woman di James Bond, il suv britannico ha scalato la diga di Karahnjukar nell'Islanda orientale, percorrendo un torrente artificiale lungo 293 metri con una portata d’acqua di 750 tonnellate/minuto. Ma prima di arrivare qui, laha percorso 17 km di fuoristrada estremo, il tutto documentato in un video che non ha nulla da invidiare a un'opera cinematografica. «La potenza dell'acqua che scendeva lungo lo sfioratore era mozzafiato. Guidare con alle spalle un dislivello di 90 metri ha reso questo tragitto, il percorso più impegnativo che abbia mai intrapreso. Tuttavia, la nuovaha ...

Advertising

LandRoverItalia : Nuova #RangeRoverSport Plug-in Hybrid. Carica e pronta a superare ogni sfida. Scopri di più:… - g_zerbato : RT @moneypuntoit: ?? Range Rover Sport 2022: il nuovo SUV sportivo di terza generazione ?? - moneypuntoit : ?? Range Rover Sport 2022: il nuovo SUV sportivo di terza generazione ?? - fleetimenews : Nuova Range Rover Sport: ridefinito il concetto di “Sporting Luxury” #NuovaRangeRover #NuovarangeRoverSport… - 7Automoviles : LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 TURBO DIESEL del 2003 Precio 6.500€ #cochesocasion #cochessegundamano #landrover… -

Sport 2022 giunge alla sua terza generazione. Più raffinata, tecnologica e sportiva, il SUV inglese offre una completa gamma di motorizzazioni ibride che spaziano dall' alimentazione PHEV ...Prestazioni su strada e off - road, condite di design e tecnologia, sono la ricetta per il concetto di 'Sporting luxury' della NuovaSport. La terza generazione del SUV sportivo della casa di Gaydon, è la più tecnologica, sportiva e spaziosa di sempre. La gamma di propulsori comprende da subito l'ibrido plug - in PHEV a ...Prestazioni Svelata la Nuova Range Rover Sport, sintesi di prestazioni su strada e off road senza compromessi. L’eleganza del design minimalista si sposa a sistemi di connettività da primato. Giunta a ...Ridefinisce il concetto di SUV sportivo e lussuoso: la nuova Range Rover Sport 2022 è più tecnologica, potente e spaziosa. Prezzi a partire da 95.300 euro.