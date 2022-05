Inter, Zhang: 'La Coppa rimarrà nella storia, ma ora testa al campionato. Più che convinto che ce la possiamo fare' (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato a Mediaset dopo la vittoria della Coppa Italia: "Ogni giorno mi sento onorato di... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente dell'Stevenha parlato a Mediaset dopo la vittoria dellaItalia: "Ogni giorno mi sento onorato di...

Juventus-Inter, Zhang: "Coppa che rimarrà nella storia. Campionato Sono fiducioso"
"Ogni giorno sono felice di essere in un gruppo del genere, non solo sul campo ma anche fuori. Ringrazio tutto lo staff e tutte le persone che ci hanno regalato questa felicità". A dirlo è il presidente dell'Inter Steven Zhang.

Steven Zhang: "Questa Coppa rimarrà nella storia dell'Inter, ma non è finita. Fiducioso per lo Scudetto"
Steven Zhang, presidente dell'Inter, si presenta per primo ai microfoni di Sport Mediaset per esprimere la propria gioia dopo la vittoria nella finale in Coppa Italia: Questa è la reazione che si...