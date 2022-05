Infortunio Danilo: problema muscolare per il brasiliano (Di giovedì 12 maggio 2022) Durante i primi 45 minuti della Finale di Coppa Italia, la Juventus ha dovuto affrontare più di una brutta notizia. Oltre al bellissimo gol di Barella, dopo 41 minuti di gioco un Infortunio ha costretto Danilo ad uscire dal campo. L’entità del danno sembra piuttosto importante, vista la velocità del cambio. Morata è infatti entrato immediatamente per il brasiliano, senza neanche avere il tempo di riscaldarsi. Nelle prossime ore il brasiliano si sottoporrà alle visite mediche che ci diranno se l’Infortunio è grave come lo sembrava ieri sera in diretta. La stagione del terzino continua ad essere piuttosto sfortunata. Già a novembre un Infortunio ha stoppato Danilo per circa due mesi: in tutto ha saltato 13 partite. A queste si potrebbero aggiungere le ultime due di ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 12 maggio 2022) Durante i primi 45 minuti della Finale di Coppa Italia, la Juventus ha dovuto affrontare più di una brutta notizia. Oltre al bellissimo gol di Barella, dopo 41 minuti di gioco unha costrettoad uscire dal campo. L’entità del danno sembra piuttosto importante, vista la velocità del cambio. Morata è infatti entrato immediatamente per il, senza neanche avere il tempo di riscaldarsi. Nelle prossime ore ilsi sottoporrà alle visite mediche che ci diranno se l’è grave come lo sembrava ieri sera in diretta. La stagione del terzino continua ad essere piuttosto sfortunata. Già a novembre unha stoppatoper circa due mesi: in tutto ha saltato 13 partite. A queste si potrebbero aggiungere le ultime due di ...

