(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –al bancone del bar, si è finto carabiniere e ha estratto unaminacciando i titolari, quindi è uscito all’esterno e ha esploso variin aria; poi se n’è andata in bici come se nulla fosse accaduto. Protagonista un 44enne di Portico di Caserta, che è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata. Alla fine laè risultata a, ma comunque il gesto del 44enne ha terrorizzato esercenti e clienti del bar di Portico; sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno repertato 9 bossoli e 2 cartucce a. L’uomo è stato poi identificato grazie alle testimonianze dei presenti; nella sua abitazione, i militari hanno ...

Advertising

anteprima24 : ** Infastidito dall'attesa al #Bar, spara colpi con una pistola a salve ** -

anteprima24.it

Solo l'ultimo di episodi simili avvenuti in tutta la Sicilia e sul quale prende posizione il sindacato Nursing Up: "Un paziente,'eccessiva, è letteralmente esploso come una ...Un paziente,'eccessiva, è letteralmente esploso come una bomba a orologeria, aggredendo tutti gli operatori sanitari che gli capitavano sotto tiro. I pronto soccorso sono ... Infastidito dall'attesa al bar, spara colpi con una pistola a salve