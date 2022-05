Highlights Nadal-Shapovalov 6-1 5-7 2-6, Internazionali BNL d’Italia 2022 ottavi di finale (VIDEO) (Di giovedì 12 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights del match tra Rafael Nadal e Denis Shapovalov, che si sono sfidati negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il canadese ha firmato l’impresa, battendo il dieci volte campione del Foro Italico in tre set dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Punteggio di 1-6 7-5 6-2 in favore di Shapovalov, atteso domani al match contro Casper Ruud per un posto in semifinale. LA CRONACA DEL MATCH LE PAROLE DI Nadal IN CONFERENZA STAMPA GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilcon glidel match tra Rafaele Denis, che si sono sfidati neglididegliBNL. Il canadese ha firmato l’impresa, battendo il dieci volte campione del Foro Italico in tre set dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Punteggio di 1-6 7-5 6-2 in favore di, atteso domani al match contro Casper Ruud per un posto in semi. LA CRONACA DEL MATCH LE PAROLE DIIN CONFERENZA STAMPA GLISportFace.

