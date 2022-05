Advertising

LA NAZIONE

Sono 3.500 i toscani che portano i loro beni nelle sedi ProntoPegno die Pisa. Ecco come ...Indimenticabile l'attacco in discesa dalGrappa in cui Savoldelli sembrò consegnare lo ... per la prima volta in vita sua, andò piano in discesa, al mondiale, nella mia. Poi arrivò il ... Firenze, al monte dei pegni si portano oro e diamanti Firenze, 12 maggio 2022 - Eremi arroccati, castelli, chiesette secolari, teatri e intere cittadine. E soprattutto i borghi, con un premio speciale dedicato. È la nuova campagna per i Luoghi del Cuore, ...Firenze, 12 maggio 2022 - Firenze, città di oro e diamanti. Sono questi infatti gli oggetti che i fiorentini portano di più al banco dei pegni: lingotti, monete, collane, bracciali e, sì, diamanti, an ...