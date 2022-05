Eurovision 2022, Blanco e Mahmood verso la finale: «Non temiamo nessuno, solo noi stessi» (Di giovedì 12 maggio 2022) La coppia da Brividi della musica italiana è pronta a conquistare l'Arena: «L'importante è dare il massimo, poi se arriviamo secondi o ventesimi non importa». Il rito: «Prima del palco ci diamo un bacino sulla guancia, io, Ale e Michelangelo». I nuovi progetti: il remix di Brividi, un nuovo album (per Blanco) e il ritorno in tour, ecco cosa ci hanno raccontato Leggi su vanityfair (Di giovedì 12 maggio 2022) La coppia da Brividi della musica italiana è pronta a conquistare l'Arena: «L'importante è dare il massimo, poi se arriviamo secondi o ventesimi non importa». Il rito: «Prima del palco ci diamo un bacino sulla guancia, io, Ale e Michelangelo». I nuovi progetti: il remix di Brividi, un nuovo album (per) e il ritorno in tour, ecco cosa ci hanno raccontato

Advertising

RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - EurovisionRai : ?? @Dardust, @BennyBenassi, @SandTGofficial e #SylviaCatasta: ci avete portato in un altro universo musicale! ?? L’e… - EurovisionRai : Shine on you crazy #Eurovision! ? L’apertura della prima semifinale di #Eurovision2022 è su RaiPlay ?… - MonicaSpoti : Diodato - Fai Rumore - First Semi-Final Interval - Eurovision 2022 - Turin - infoitcultura : Mahmood e Blanco premiati a Eurovision 2022: ecco di cosa si tratta -