(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’amministrazione Comunale ha posto, tra i suoi obiettivi prioritari, il rilancio del, per il quale sono state promosse numerose azioni ed iniziative. Tra queste, molto apprezzata, è stata la pedonalizzazione di alcune aree durante il periodo estivo, intervento che, dunque, riproporremo anche quest’anno ampliandolo, in via sperimentale, all’intera area. Nella giornata di17 maggio, a partire dalle 10.30, presso la sala consiliare di Palazzo disi terrà un’, nel corso della quale saranno spiegati i dettagli dell’iniziativa. All’appuntamento, al quale prenderanno parte il sindaco Gianluca Festa e la vicesindaco Laura Nargi, sono invitati a partecipare tutti i cittadini, i rappresentanti delle ...

Advertising

RaiNews : Storico annuncio scientifico: ecco la prima immagine reale di un #BucoNero al centro della nostra galassia. Sagitta… - fattoquotidiano : UNA SCOPERTA RIVOLUZIONARIA Annuncio storico: 'Ecco il buco nero al centro della nostra galassia' - lefarey : RT @RaiNews: Storico annuncio scientifico: ecco la prima immagine reale di un #BucoNero al centro della nostra galassia. Sagittarius A* si… - Pantalaimon83 : A Sassari mi ha impressionato il grande numero di case abbandonate nel centro storico. - anteprima24 : ** Centro Storico pedonale, martedì assemblea pubblica con la città ** -

FrosinoneToday

Lo abbiamo sognato per 20 anni " hanno affermato i ricercatori. E alla fine il buco nero aldella nostra galassia, la Via Lattea, è stato fotografato : l'immagine è la prova definitiva ......Questo risultatosegue quello ottenuto dalla stessa collaborazione con il buco nero aldella galassia M87 Nel 1610 Galileo Galilei, con il suo telescopio, fu il primo a distinguere la ... Omicidio di Frosinone, nel centro storico appare il bellissimo volto di Romina Il Comune di Terranuova ha deliberato in Consiglio comunale la modifica e l’integrazione al Regolamento edilizio, fornendo una interpretazione univoca delle norme per l’installazione di impianti ...Il 12 maggio 2022 sarà una data storica da ricordare, per la prima volta è stato mostrato al mondo in conferenze stampa simultanea negli Stati Uniti, Germania, Cina, Messico, Cile, Giappone e Taiwan ...