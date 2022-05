Calcio | Dall' Inghilterra ' Juve in pole per Pogba'

(Di giovedì 12 maggio 2022) I bianconeri pronti a offrire un ingaggio da 9 milioni a stagione più bonus LONDRA () -ntus inper Paul. Il 29enne centrocampista francese non rinnoverà il contratto in ...

Advertising

LA NAZIONE

Si vede chiaramente che è un contatto cercato'attaccante. Mi stupisce il fatto che ci sia ... Serve a rivedere un episodio che oggettivamente non è dadi rigore ". Il rosso mancato a ...Molti voli'Italia per Tirana , infatti, sono stati annullati senza troppe spiegazioni. Rimborso o nuova data le soluzioni. Peccato che la finale si giochi solo il 25 maggio. Leggi anche > Roma, ... "Struttura del Turano calcio Quali idee dall’amministrazione Torni a essere un’eccellenza" La società Tau Calcio, anche a seguito dei molti messaggi che le sono arrivati in queste ore chiedendo spiegazioni, ci tiene a prendere le distanze da quanto successo ieri, negli ultimi dieci minuti d ...Aspettando le ultime due partite di campionato, il Milan sta lavorando al mercato visto che sono diversi i giocatori che mancano a Pioli in vista del prossimo anno, a cominciare dal sostituto di Kessi ...