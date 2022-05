Zoff: «I portieri vanno giudicati per i loro fondamentali, non per il gioco coi piedi» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Intervenuto a 1 Station Radio, Dino Zoff ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul campionato del Napoli e su Meret. Cosa è mancato al Napoli per giocarsi lo Scudetto fino alle ultime di campionato? «Ha avuto qualche blackout in casa che è stato determinante. La squadra si è espressa quasi sempre bene, non so da cosa sia determinato, ma è successo. Fiducia a Spalletti, per me, perché ha portato la squadra in Champions, ha i suoi meriti» Fiducia anche a Meret oltre che a Spalletti? «Non lo so, sono stufo di sentire che i portieri sono forti perché giocano con i piedi. Vorrei sentire che lo siano perché giocano anche con i piedi. Il portiere non deve rischiare niente in assoluto, è inutile se dribbli l’attaccante per quattro volte e poi prendi gol alla quinta. È un di più, bisogna partire da presupposti diversi. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 11 maggio 2022) Intervenuto a 1 Station Radio, Dinoha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul campionato del Napoli e su Meret. Cosa è mancato al Napoli per giocarsi lo Scudetto fino alle ultime di campionato? «Ha avuto qualche blackout in casa che è stato determinante. La squadra si è espressa quasi sempre bene, non so da cosa sia determinato, ma è successo. Fiducia a Spalletti, per me, perché ha portato la squadra in Champions, ha i suoi meriti» Fiducia anche a Meret oltre che a Spalletti? «Non lo so, sono stufo di sentire che isono forti perché giocano con i. Vorrei sentire che lo siano perché giocano anche con i. Il portiere non deve rischiare niente in assoluto, è inutile se dribbli l’attaccante per quattro volte e poi prendi gol alla quinta. È un di più, bisogna partire da presupposti diversi. Il ...

