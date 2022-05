Ultime Notizie – Ucraina-Russia, Mosca: “In corso contatti con Kiev” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Sono in corso contatti” tra Russia e Ucraina nell’ambito dei negoziati. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a Radio Sputnik secondo dichiarazioni riportate dall’agenzia Tass. “I contatti sono in corso”, ha affermato. Secondo Kiev, nelle dichiarazioni del 9 maggio scorso, i negoziati in questo momento erano però sono sospesi mentre per Mosca proseguivano da remoto, almeno secondo il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, in dichiarazioni riportate dall’agenzia Interfax. “Dopo il ritiro dei russi da Kiev, a inizio aprile, sono emersi i crimini commessi nei territori occupati attorno alla capitale. Poi quelli di Mariupol, una città rasa al suolo. È venuto alla luce anche il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Sono in” tranell’ambito dei negoziati. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a Radio Sputnik secondo dichiarazioni riportate dall’agenzia Tass. “Isono in”, ha affermato. Secondo, nelle dichiarazioni del 9 maggio s, i negoziati in questo momento erano però sono sospesi mentre perproseguivano da remoto, almeno secondo il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, in dichiarazioni riportate dall’agenzia Interfax. “Dopo il ritiro dei russi da, a inizio aprile, sono emersi i crimini commessi nei territori occupati attorno alla capitale. Poi quelli di Mariupol, una città rasa al suolo. È venuto alla luce anche il ...

