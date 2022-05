**Ucraina: vicepremier, 'sbloccare Azovstal militarmente impossibile, proposto scambio ai russi'** (Di mercoledì 11 maggio 2022) Kiev, 11 mag. (Adnkronos) - "La situazione ad Azovstal è molto difficile. sbloccare la situazione militarmente è impossibile". Ad affermarlo su 'Telegram' è la viceprmier dell'Ucraina Iryna Vereshchuk sottolineando che i militari ucraini nell'acciaieria di Mariupol "non vogliono arrendersi e questo merita rispetto". I russi, sottolinea, "non vogliono accettare la procedura di uscita" dei militari "e non ne siamo sorpresi. Il governo cerca ogni modo possibile per poter trovare la soluzione. Ad ora abbiamo proposto lo scambio: noi portiamo via tutti i feriti e liberiamo i prigionieri russi stando alle ordinarie regole di scambio. Sono in corso i negoziati", aggiunge. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Kiev, 11 mag. (Adnkronos) - "La situazione adè molto difficile.la situazione". Ad affermarlo su 'Telegram' è la viceprmier dell'Ucraina Iryna Vereshchuk sottolineando che i militari ucraini nell'acciaieria di Mariupol "non vogliono arrendersi e questo merita rispetto". I, sottolinea, "non vogliono accettare la procedura di uscita" dei militari "e non ne siamo sorpresi. Il governo cerca ogni modo possibile per poter trovare la soluzione. Ad ora abbiamolo: noi portiamo via tutti i feriti e liberiamo i prigionieristando alle ordinarie regole di. Sono in corso i negoziati", aggiunge.

