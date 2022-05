Secondo Mara Carfagna, non serve un nuovo voto in Parlamento sull’invio di armi a Kiev (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Non serve un nuovo voto in Parlamento sulle armi a Kiev». La ministra per il Sud Mara Carfagna, Forza Italia, risponde così in un’intervista a Repubblica alle richieste che arrivano dal leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte e dall’alleato della Lega Matteo Salvini. «È ovvio che sono per la pace e contro le armi», spiega. «Ma se non fornissimo armi a Kiev, la Russia raderebbe al suolo l’Ucraina e al tavolo della diplomazia non si parlerebbe di pace ma di capitolazione, di resa senza condizioni». E aggiunge: «Le scelte di questa portata si riesaminano in Parlamento solo se succede qualcosa di radicalmente nuovo, non certo perché qualche partito ha cambiato idea o ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Nonuninsulle». La ministra per il Sud, Forza Italia, risponde così in un’intervista a Repubblica alle richieste che arrivano dal leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte e dall’alleato della Lega Matteo Salvini. «È ovvio che sono per la pace e contro le», spiega. «Ma se non fornissimo, la Russia raderebbe al suolo l’Ucraina e al tavolo della diplomazia non si parlerebbe di pace ma di capitolazione, di resa senza condizioni». E aggiunge: «Le scelte di questa portata si riesaminano insolo se succede qualcosa di radicalmente, non certo perché qualche partito ha cambiato idea o ...

