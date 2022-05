“Questa cosa è disgustosa”: lite Tavassi-Vaporidis, i clamorosi retroscena del conflitto (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo il chiarimento fra i fratelli Tavassi e Vapodiris all’Isola, nella versione estesa del programma emergono dettagli su parole forti volate a ridosso del litigio, e scatta la polemica sul web Una lite non di certo contenuta quella avvenuta in Honduras fra i fratelli Tavassi, Edoardo e Guendalina, e l’attore Nicolas Vapodiris. Lunedì in puntata è arrivato il chiarimento, ma attraverso l’extended version trasmessa su Mediaset Extra sono emersi i dettagli sulla furibonda lite fra i naufraghi. Parole grosse, che non sono particolarmente state gradite agli utenti sul web. I retroscena della lite fra i Tavassi e Vapodiris: le parole dei fratelli fanno discutere Una puntata particolarmente intensa, quella di lunedì 9, nella quale si è trattato il tema ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo il chiarimento fra i fratellie Vapodiris all’Isola, nella versione estesa del programma emergono dettagli su parole forti volate a ridosso del litigio, e scatta la polemica sul web Unanon di certo contenuta quella avvenuta in Honduras fra i fratelli, Edoardo e Guendalina, e l’attore Nicolas Vapodiris. Lunedì in puntata è arrivato il chiarimento, ma attraverso l’extended version trasmessa su Mediaset Extra sono emersi i dettagli sulla furibondafra i naufraghi. Parole grosse, che non sono particolarmente state gradite agli utenti sul web. Idellafra ie Vapodiris: le parole dei fratelli fanno discutere Una puntata particolarmente intensa, quella di lunedì 9, nella quale si è trattato il tema ...

