Pagelle Juventus Inter | Perisic eroe | ingenuità De Ligt VOTI

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 11 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la finale di Coppa Italia 2021-22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la finale della Coppa Italia 2021/2022.: Perin 6; Danilo 5 (41? Morata 6.5), De5, Chiellini 7 (84? Arthur 5.5), Alex Sandro 6 (91? Pellegrini 5); Zakaria 6 (67? Locatelli 5), Rabiot 6; Cuadrado 5.5, Dybala 6 (99? Kean 5), Bernardeschi 6.5 (67? Bonucci 5.5); Vlahovic 6.5. All. Allegri 5: Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, D’Ambrosio 6 (62? Dimarco 7) (115? Bastoni SV); Darmian 6 (62? Dumfries 6), Barella 7, Brozovic 6.5, Calhanoglu 7 (90’+1? Vidal 5.5),8; ...