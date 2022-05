‘Ndrangheta a Roma, boss contro pm e pg: “Maledetti” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Per il boss della Locale di ‘Ndrangheta a Roma Antonio Carzo era rischioso stare nella Capitale “dove erano stati trasferiti una serie di magistrati e di ufficiali di pg che avevano lavorato in Calabria e avevano combattuto a Sinopoli e Cosoleto contro la cosca Alvaro (“tutta la famiglia nostra”)”. E’ quanto si legge nell’ordinanza con cui il gip di Roma Gaspare Sturzo ha disposto 43 arresti eseguiti ieri nell’ambito dell’indagine della Dda della Capitale e della Dia, coordinata dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò e dai pm Giovanni Musarò e Francesco Minisci, nei confronti della prima ‘ndrina calabrese attiva a Roma. A parlare in un dialogo intercettato è proprio Carzo: “…comunque c’è una Procura… qua a Roma… era tutta la squadra ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Per ildella Locale diAntonio Carzo era rischioso stare nella Capitale “dove erano stati trasferiti una serie di magistrati e di ufficiali di pg che avevano lavorato in Calabria e avevano combattuto a Sinopoli e Cosoletola cosca Alvaro (“tutta la famiglia nostra”)”. E’ quanto si legge nell’ordinanza con cui il gip diGaspare Sturzo ha disposto 43 arresti eseguiti ieri nell’ambito dell’indagine della Dda della Capitale e della Dia, coordinata dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò e dai pm Giovanni Musarò e Francesco Minisci, nei confronti della prima ‘ndrina calabrese attiva a. A parlare in un dialogo intercettato è proprio Carzo: “…comunque c’è una Procura… qua a… era tutta la squadra ...

**'Ndrangheta: boss contro pm e pg, 'Prestipino Cortese Pignatone, tutti a Roma, maledetti'** Roma, 11 mag. " Per il boss della 'locale' di 'ndrangheta a Roma Antonio Carzo era rischioso stare nella Capitale " dove erano stati trasferiti una serie di magistrati e di ufficiali di pg che avevano lavorato in Calabria e avevano combattuto a ... 'Ndrangheta, revocata misura 41 bis a presunto boss Nel procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma la Procura Nazionale Antimafia aveva insistito sulla proroga del regime di carcere duro - emessa circa un mese dopo l'operazione - anche ...