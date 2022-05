Advertising

CorriereCitta : Nasce a Pomezia la Fondazione I.T.S. Academy LAZIODIGITAL per la formazione di tecnici specializzati nel settore ICT -

Agenzia askanews

da lì la risposta. La sospensione è l'atto più rapido ed immediato. Poi si potrà arrivare ... " Nel distretto della ceramica di Civita Castellana come nell'area industriale die Aprilia, ...Quest'ultimoil 16 febbraio del 1980, sotto il segno dell'acquario. Daniele è il figlio di ... un'industria biotecnologica di, lasciando ai figli la sua eredità nel campo della ... Lazio: Itc, a Roma il nuovo Its Academy Lazio Digital strategiche per l'innovazione tecnologica delle imprese e il potenziamento dell'occupazione qualificata e così nasce l'ITS Academy Lazio Digital, obiettivo intercettare i fabbisogni delle aziende, ...Notevole interesse ha suscitato nei presenti l'intervento del presidente della Pro Loco di Pomezia ed Epli regionale Claudio Mazza, che ha illustrato il "Cammino dei Templari nel Lazio", da cui sta ...