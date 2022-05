Napoli, Insigne ai tifosi: «Con il cuore sarò sempre con voi» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso di un concerto di Rocco Hunt, Lorenzo Insigne è salito sul palco per salutare i tifosi del Napoli Domenica pomeriggio sarà l’ultima partita di Lorenzo Insigne allo stadio Diego Armando Maradona. A fine stagione, poi, il capitano azzurro dirà addio al Napoli per trasferirsi al Toronto alla scadenza del contratto. E nella serata di ieri c’è stato un primo fugace saluto ai tifosi da parte del calciatore. Nel corso del concerto di Rocco Hunt, Insigne è salito sul palco e ha dichiarato: «Grazie a tutti, come ben sapete manca poco, ma con il cuore sarò sempre qui con voi. Forza Napoli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso di un concerto di Rocco Hunt, Lorenzoè salito sul palco per salutare idelDomenica pomeriggio sarà l’ultima partita di Lorenzoallo stadio Diego Armando Maradona. A fine stagione, poi, il capitano azzurro dirà addio alper trasferirsi al Toronto alla scadenza del contratto. E nella serata di ieri c’è stato un primo fugace saluto aida parte del calciatore. Nel corso del concerto di Rocco Hunt,è salito sul palco e ha dichiarato: «Grazie a tutti, come ben sapete manca poco, ma con ilqui con voi. Forza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

