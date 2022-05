Napoli, Gaetano: “Mi piacerebbe restare in azzurro. Sul mio ruolo preferito…” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Napoli Gaetano CREMONESE – Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, in prestito alla Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Marte’. “Nella seconda parte della stagione ho ricoperto lo stesso ruolo che facevo a Napoli, ovvero più come mediano. Mentre all’inizio più da trequartista: il mio ruolo naturale è a centrocampo ma preferirei fare la mezz’ala. In ritiro andrò col Napoli ed il mio sogno è quello di restarci. Domenica non escludo la possibilità di essere allo stadio per salutare Insigne. Molti ragazzi, tra cui lo stesso Lorenzo, si sono congratulati con me. Quando giocavo in Primavera ho giocato come seconda punta dunque era più naturale fare gol. Quest’anno ne ho fatti 7 ma il mio scopo principale è quello di ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 11 maggio 2022)CREMONESE – Gianluca, centrocampista del, in prestito alla Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Marte’. “Nella seconda parte della stagione ho ricoperto lo stessoche facevo a, ovvero più come mediano. Mentre all’inizio più da trequartista: il mionaturale è a centrocampo ma preferirei fare la mezz’ala. In ritiro andrò coled il mio sogno è quello di restarci. Domenica non escludo la possibilità di essere allo stadio per salutare Insigne. Molti ragazzi, tra cui lo stesso Lorenzo, si sono congratulati con me. Quando giocavo in Primavera ho giocato come seconda punta dunque era più naturale fare gol. Quest’anno ne ho fatti 7 ma il mio scopo principale è quello di ...

