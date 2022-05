Migranti: notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 222 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Palermo, 11 mag. (Adnkronos) - Riprendono gli sbarchi a Lampedusa. Sono complessivamente 222 i Migranti approdati nella notte sulla più grande delle Pelagie dopo giorni di tregua sul fronte degli arrivi. I due barconi su cui viaggiavano sono stati intercettati dai militari della Capitaneria di porto a una ventina di miglia dalle coste dell'isola. Sulla prima imbarcazione di circa 8 metri, che è stata sequestrata, c'erano 112 Migranti, tra cui 2 donne, sulla seconda lasciata alla deriva erano in 110, comprese 11 donne. Dopo lo sbarco al molo Favaloro e un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Palermo, 11 mag. (Adnkronos) - Riprendono gli. Sono complessivamente 222 iapprodati nellasulla più grande delle Pelagie dopo giorni di tregua sul fronte degli arrivi. I due barconi su cui viaggiavano sono stati intercettati dai militari della Capitaneria di porto a una ventina di miglia dalle coste dell'isola. Sulla prima imbarcazione di circa 8 metri, che è stata sequestrata, c'erano 112, tra cui 2 donne, sulla seconda lasciata alla deriva erano in 110, comprese 11 donne. Dopo lo sbarco al molo Favaloro e un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola.

