Advertising

CalcioNews24 : Mazraoui: è fatta con il Bayern Monaco, manca solo l’ufficialità - Erfaina1988 : Quindi oggi firma #Mazraoui? Ahahahhaahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahahaah è un mese che è fatta.… - sportface2016 : #BayernMonaco, è fatta per #Mazraoui: il terzino ha già svolto le visite mediche -

Il terzino marocchino dell'Ajax ha firmato un quadriennale che lo legherà al Bayern Monaco fino al 2026, atteso l'annuncio ufficiale Noussairè un calciatore del Bayern Monaco. In quella che rimane una delle ultime operazioni del defunto Mino Raiola, il terzino dell'Ajax ha firmato un quadriennale con i bavaresi. Secondo quanto ...Oltre a, anche Ryan Gravenbercg potrebbe trasferirsi dall'Ajax al Bayern Monaco, per il momento la trattativa non sembra essere in fase avanzata.Il terzino marocchino dell’Ajax ha firmato un quadriennale che lo legherà al Bayern Monaco fino al 2026, atteso l’annuncio ufficiale Noussair Mazraoui è un calciatore del Bayern Monaco. In quella che ...La sessione estiva del calciomercato, a quanto pare, è già cominciata. Ieri è stata la giornata degli annunci: il Manchester City degli sceicchi, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League (l ...