Mara Venier nei guai per aver impedito l’ospitata di Bortuzzo a Domenica In? Interviene Consigliere Rai (Di mercoledì 11 maggio 2022) In queste ore c’è un bel polverone attorno a Mara Venier e alla presunta decisione di impedire all’ultimo momento l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In. Il nuotatore, infatti, Domenica scorsa avrebbe dovuto presenziare nel programma di Rai 1. In tale occasione doveva parlare del suo film “Rinascere”, che sarebbe andato in onda la sera L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 11 maggio 2022) In queste ore c’è un bel polverone attorno ae alla presunta decisione di impedire all’ultimo momentodi ManuelIn. Il nuotatore, infatti,scorsa avrebbe dovuto presenziare nel programma di Rai 1. In tale occasione doveva parlare del suo film “Rinascere”, che sarebbe andato in onda la sera L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

trash_italiano : Qualcuno metta nello spazio degli spagnoli Mara Venier che dice: “lei dovrebbe portare rispetto per l’Eurovision. P… - anna_rattenni : RT @trash_italiano: Qualcuno metta nello spazio degli spagnoli Mara Venier che dice: “lei dovrebbe portare rispetto per l’Eurovision. Per l… - gretaxnic : RT @trash_italiano: Qualcuno metta nello spazio degli spagnoli Mara Venier che dice: “lei dovrebbe portare rispetto per l’Eurovision. Per l… - Honolul62444404 : Parpiglia si riconferma per l'ennesima volta il grandissimo cesso che è. Poi parlano di Mara Venier che invita solo… - infoitcultura : Mara Venier asfaltata dai fan di Manuel Bortuzzo: è guerra social -