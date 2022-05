Malika Ayane | annuncuate le date del Summer Tour 2022

(Di mercoledì 11 maggio 2022)torna live contoccando alcune delle location più suggestive d’Italia e i principali festival italiani; annunciati i primi otto concerti estivi per poter incontrare la cantautrice e godere della sua musica., il calendario del, prodotto e organizzato da Friends & Partners, è il nuovo viaggio dal vivo diche vedrà al suo fianco il manager Angelo Calculli dell’agenzia MK3. I primi otto appuntamenti musicali partiranno il 2 giugno da Viareggio. Ritorna finalmente ad esibirsi live la cantautrice dalla grande ...

Advertising

YolBlog : MALIKA AYANE – annuncia il Summer Tour 2022 è disponibile il calendario date - SocialArtistOF2 : ANNUNCIATE LE DATE DEL TOUR 2022 DI @MALIKAYANE. - SMSNEWSOFFICIAL : MALIKA AYANE: ANNUNCIATE LE DATE DEL SUMMER TOUR 2022 - SpettacoloNews1 : Malika Ayane: annunciate le date del tour estivo - - BitsRebel : MALIKA AYANE: Annunciate le date del summer tour 2022. -

Comune di Scandiano

... Venerdì 22 luglio - ore 21,30 ANGELO BRANDUARDI Primo settore 40,25 euro Secondo settore 34,50 Terzo settore 28,75 Domenica 24 luglio - ore 21,30Primo settore 40,25 euro Secondo ...SCANDIANO (Reggio Emilia) " Sarà un'esibizione live dia chiudere, domenica 19 giugno, il ricco palinsesto di musica dal vivo dell'edizione 2022 di festivaLOVE, la kermesse che per tre giorni vedrà musicisti, artisti, scrittori, autori ... Malika Ayane live a festivaLOVE2022 – Comune di Scandiano Malika Ayane torna live con Malika Summer Tour 2022 toccando alcune delle location più suggestive d'Italia e i principali festival italiani: annunciati i primi otto concerti estivi per poter incontrar ...Malika Ayane torna live con Malika Summer Tour 2022 toccando alcune delle location più suggestive d'Italia e i principali festival italiani: annunciati i primi otto concerti estivi per poter incontrar ...