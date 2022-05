L’Italia è il paese più colpito in Europa quando si tratta di attacchi ransomware (Di mercoledì 11 maggio 2022) La conclusione la possiamo trarre grazie all’ultimo report presentato da Trend Micro Research, divisione di Trend Micro e leader mondiale a livello di cybersecurity specializzata nella lotta al cybercrimine, che ci ha dimostrato come la minaccia ransomware colpisca L’Italia più di ogni altro paese europeo. Solo nel mese di marzo sono stati registrati la bellezza di 2,47 milioni di attacchi ransomware in giro per il mondo e, in un contesto del genere, L’Italia risulta essere un bersaglio facile poiché l’offesa risulta essere particolarmente efficace. LEGGI ANCHE >>> Il data leak di foto e carte di identità di migliaia di cittadini italiani (ora diffusi in rete) attacchi ransomware in Italia: paese più colpito ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 11 maggio 2022) La conclusione la possiamo trarre grazie all’ultimo report presentato da Trend Micro Research, divisione di Trend Micro e leader mondiale a livello di cybersecurity specializzata nella lotta al cybercrimine, che ci ha dimostrato come la minacciacolpiscapiù di ogni altroeuropeo. Solo nel mese di marzo sono stati registrati la bellezza di 2,47 milioni diin giro per il mondo e, in un contesto del genere,risulta essere un bersaglio facile poiché l’offesa risulta essere particolarmente efficace. LEGGI ANCHE >>> Il data leak di foto e carte di identità di migliaia di cittadini italiani (ora diffusi in rete)in Italia:più...

Advertising

pdnetwork : L'intervista a #Lavrov è un'onta per il nostro Paese: un comizio senza contraddittorio, pieno di falsità e antisemi… - pisto_gol : Secondo il report di RSF (Reporter Sans Frontiere) l’Italia perde 17 posizioni sul fronte della libertà di stampa,… - crocerossa : ??? L'Italia si illumina di rosso per la #GiornataMondialeCroceRossa e #MezzalunaRossa. Dal David di Firenze alla To… - EdStarComics : Correva l'anno 1995 quando DRAGON BALL arrivò in Italia, scrivendo la storia del manga nel nostro paese. Non perd… - tonyiaccheo : @matteorenzi Il referendum costituzionale 2016 avrebbe potuto, per la prima volta dal dopo guerra, modernizzare l'I… -